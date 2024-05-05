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Dünya Rusya, Ukrayna’nın Harkiv kentini vurdu
Dünya

Rusya, Ukrayna’nın Harkiv kentini vurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-05 10:50:00 -
Rusya, Ukrayna’nın Harkiv kentini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın kuzeyindeki Harkiv kentini İHA’larla vurdu. Saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 sivil yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Düşman dün gece Harkiv'de İHA saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası meydana gelen patlamada konutlar hasar gördü. İki adreste yangın çıktı. Toplamda yaklaşık 200 metrekarelik bir alanda bulunan yapılar, bir garaj ve bir araba yandı. Bombardıman sonucunda biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı” denildi.

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