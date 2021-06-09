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Rusya, Ukrayna'nın EURO 2020 formasını UEFA'ya şikayet etti
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Spor Rusya, Ukrayna'nın EURO 2020 formasını UEFA'ya şikayet etti
Spor

Rusya, Ukrayna'nın EURO 2020 formasını UEFA'ya şikayet etti

Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formanın üzerinde Kırım dahil olmak üzere Ukrayna haritası ve "Yaşasın Ukrayna!" sloganının bulunmasını, Rusya siyasi mesaj içerdiği nedeniyle UEFA'ya şikayet etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 17:51:00 -
Rusya, Ukrayna'nın EURO 2020 formasını UEFA'ya şikayet etti

Rusya, Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı UEFA'ya şikayet etti.

BBC'de yer alan habere göre Rusya, Ukrayna'yı 'Formayla siyasi mesaj veriliyor' diyerek UEFA'ya şikâyet etti. UEFA, BBC'ye yaptığı açıklamada, "formanın UEFA'nın uygun ekipman kurallarına uyduğu için onay aldığını" belirtmiş ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da forma ile ilgili "Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek bir illüzyon yarattığını." söylemişti.

"Ukrayna'nın tümü için mücadele edecekler"

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko ise formayı sosyal medya hesabından yayımladığıvideoyla tanıtmış ve "Ukrayna silüetinin oyunculara güç vereceğine inanıyoruz çünkü Ukrayna'nın tümü için mücadele edecekler" ifadelerini kullanmıştı.

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