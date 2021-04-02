Rusya, Ukrayna’nın Donbass bölgesine asker ve silah yığıyor

Tahsin Han

Batının Ukrayna’daki darbe sonrası etkinliğinin artması üzerine 2014’te Kırım’ı işgal eden ardından ilhak ettiğini açıklayan Rusya, bu defa da Donbas bölgesine göz dikti.

Moskova, son dönemde Karadeniz’deki NATO tatbikatlarını bahane ederek, Ukrayna’nın Donbas bölgesinde dün itibariyle sona eren ateşkesin uzatılmayacağını açıkladı.

Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla 2014’ten beri çatışan Ukrayna, ateşkesin uzatılmasını istese de Moskova buna karşı çıkıp Rus milislere “savaşa hazırlanın” emrini verdi.

Avrupa’nın en büyük dördüncü kömür ve maden yataklarına sahip Donbas bölgesini Kırım gibi işgal edip zenginliklerine konmak isteyen Rusya, Ukrayna sınırı boyunca 28 tabur askerini yerleştirirken, askeri sevkiyatlarını devam ettiriyor. Ukrayna’ya petrol ihracını durdurduğunu açıklayan Rusya, 14. Zırhlı Tümenini de sınıra konuşlandırdı ve işgal altındaki Kırım’a tren yoluyla asker ve askeri araç ile teçhizat sevk etti.

Askerler trenlerle taşınıyor

Bununla birlikte Rus demiryollarındaki trafik yoğunluğunun sivil seferlerden askeri seferlere kaydırıldığı da gelen bilgiler arasında. Diğer taraftan; Ukrayna Ordusu ise Rusya’dan gelecek herhangi bir saldırı karşısında teyakkuza geçti. Sınır boyunda bu gelişmeler yaşanırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley’den, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen açıklama geldi.

Kuleba, Blinken ile görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Blinken ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Rusya, Ukrayna’nın doğusunda ve Kırım’daki güvenlik durumunu sistematik olarak kötüleştirmeye devam ederken. Güvenlik işbirliğini güçlendirmenin yolları tartışıldı” ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’dan geldi. Sözcü, “Bakan Blinken, Rusya’nın Donbas ve Kırım’da devam eden agresifliği karşısında Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etti” ifadelerini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley de Ukraynalı mevkidaşı Org. Ruslan Homçak ile görüşerek desteklerini açıkladı.

Öte yandan; Rus Savunma Bakanlığı’na yakın Avia.pro sitesi, Karadeniz’deki NATO tatbikatında bir Türk savaş gemisinin Kırım kıyılarına yaklaşarak Rusya’ya meydan okuduğunu, bunun üzerine de Moskova’nın füze savunma sistemlerini devreye soktuğunu belirtti.