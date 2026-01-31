Rusya, Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, 24-30 Ocak tarihleri arasındaki askeri faaliyetlere ilişkin haftalık raporunu yayımladı. Açıklamada, Rusya topraklarındaki sivil unsurlara yönelik düzenlenen saldırılara karşılık olarak, Ukrayna’daki askeri işletmelere ve enerji tesislerine yönelik yoğun bombardımanlar gerçekleştirildiği ifade edildi.

KONTROLÜ ELE GEÇİRİLEN BÖLGELER

Rus ordusunun son bir hafta içinde kontrol sağladığı belirtilen yerleşim birimleri bölgelerine göre şu şekilde sıralandı:

Harkiv Bölgesi: Staritsa ve Kupyansk-Uzlovoy

Sumi Bölgesi: Belaya Bereza

Zaporijya Bölgesi: Novoyakovlevka, Ternovatoye ve Reçnoye

Donetsk Bölgesi: Berestok

ASKERİ KAYIPLARIN BİLANÇOSU

Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun verdiği kayıplara dair verileri de güncelleyen bakanlık; 670 uçak, 283 helikopter, yaklaşık 112 bin insansız hava aracı (İHA) ve 27 bin 404 tank ile zırhlı aracın imha edildiğini kaydetti. Ayrıca 33 bine yakın obüs ve havan topu ile 53 binden fazla askeri aracın da envanter dışı bırakıldığı iddia edildi. Ukrayna tarafı ise bu bölgelerdeki çatışmaların sürdüğünü belirtiyor.