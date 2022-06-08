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Dünya Rusya-Ukrayna savaşının korkunç yüzü! 1,6 milyar insan etkilendi
Dünya

Rusya-Ukrayna savaşının korkunç yüzü! 1,6 milyar insan etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın dünya üzerindeki sonuçlarının kötüleştiğini ve 94 ülkeden 1,6 milyar insanı etkilediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 23:05:00 -
Rusya-Ukrayna savaşının korkunç yüzü! 1,6 milyar insan etkilendi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, küresel gıda güvenliği üzerindeki riskler giderek artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın dünya üzerindeki sonuçlarının kötüleştiğini ve 94 ülkeden 1,6 milyar insanı etkilediğini belirtti.

BM'nin çatışmanın yansımalarına ilişkin ikinci raporunu sunan Guterres, "Savaşın gıda güvenliği, enerji ve finans üzerindeki etkisi sistematik, şiddetli ve hızlanıyor" ifadelerini kullanarak, savaşın arkasında sosyal ve ekonomik kaos bırakarak eşi görülmemiş bir açlık ve sefalet dalgasına neden olabileceği konusunda uyardı.

Bu yılki krizin gıdaya erişim eksikliği ile ilgili göründüğünü aktaran Guterres, gelecek yılki krizin gıda eksikliği ile ilgili olabileceğini dikkat çekerek, "Bu artan fırtınayı durdurmanın tek bir yolu var. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sona ermeli" dedi.

Gıda anlaşması çağrısında bulundu

Ukrayna tarafından üretilen gıdanın Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde ihraç edilmesi ile Rus gıda ve gübreleri için küresel pazarlara engelsiz erişime izin veren bir paket anlaşma çağrısında bulunan Guterres, "Bu anlaşma, Sahra altı Afrika da dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki yüz milyonlarca insan için çok önemli" dedi.

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