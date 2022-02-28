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Dünya Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarihi anlar! Zelenskiy belgeleri imzaladı
Dünya

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarihi anlar! Zelenskiy belgeleri imzaladı

Bugün 5. gününe girilen Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarihi bir an yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusuyla ilgili belgeleri imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 20:31:00 -
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarihi anlar! Zelenskiy belgeleri imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Misnk Anlaşması'nı yok saydıktan hemen sonra orduya Ukrayna'ya ilerleme emrini vermiş ve Rusya, işgal için Ukrayna topraklarına gitmişti.

Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkartıldı

Bu durum tüm dünyada tepkiyle karşılanırken, ABD ve AB başta olmak üzere Rusya'ya çok ağır yaptırımlar art arda geldi. Son olarak Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkartılması Rusya'ya karşı yapılan en ağır yaptırımlardan biri olarak değerlendirildi. Rusya'nın bu yaptırımlara nasıl karşılık vereceği merak konusu olurken, Rus tarafı da yaptırımlara yanıt verileceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Çatışmalar 5. günde de devam ediyor

Rusya'nın işgal girişimi 5. gününde de devam ederken, Ukrayna'nın birçok kentinde ağır çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna askeri ve direnişçiler Rusya ordusunun ilerleyişini ciddi oranda yavaşlattı. Öte yandan Rusya'nın saldırılarından sonra Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üye olma konusu da ciddi şekilde konuşulmaya başlanmıştır.

Zelenskiy AB'ye başvuru için belgeleri imzaladı

Rusya Ukrayna savaşında bugün müzakereler dışında da tarihi anlar yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusuyla ilgili belgeleri imzaladı. AB tarafının bu duruma nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oldu.

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