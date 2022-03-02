Rusya-Ukrayna savaşına dair Haluk Özdil'den olay çıkış: Elimde bilgiler var! Zelensky orada

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

BBN Türk'te konuşan Haluk Özdil, elinde bazı bilgiler olduğunu ve Zelensky'nin şu an Ukrayna'da olmadığını söyledi.

İşte Özdil'in o açıklamaları:

Zelensky bir insanlık suçu işliyor. İngiliz çıkarları uğruna ülkesini katlediyor. Elimde bilgiler var. Zelenksy Ukrayna’da değil. Şu an İngiliz Gizli Servisi’nin korumasındadır. Putin’in çocukluğu ile ilgili çok detay bulamazsınız. Başından beri KGB yetiştirdi. Hep bu servise çalışmış. 87 yaşında bir üvey annesi var. Annesini araştırmaya giden gazeteciler ortadan kayboldu. Putin böyle bir psikopattır. Bu adam zevk için her şeyi yapabilir. Bu iş Polonya’ya sıçrarsa büyük Reset gerçekleşir.