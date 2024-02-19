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Gündem Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattında!
Gündem

Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattında!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 18:31:00 -

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov bölgesindeki Kupiansk yakınlarındaki cephe hattını ziyaret etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov bölgesindeki Kupiansk yakınlarındaki cephe hattını ziyaret etti. Askerlerle bir araya gelen Zelenskiy, Kupiansk'ı savunan 14’üncü mekanize tugayın komutanı Yarbay Oleksiy Trubnikov ile görüşerek, savaş alanındaki durum hakkında bilgi aldı.

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