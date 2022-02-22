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Ekonomi Rusya-Ukrayna krizi altına talebi artırdı
Ekonomi

Rusya-Ukrayna krizi altına talebi artırdı

Kırşehirli kuyumcu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ortamının dünyayı gerdiğini ve dünya genelinde altına talebin arttığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 05:46:00 -
Rusya-Ukrayna krizi altına talebi artırdı

Dünyanın gözü kulağı Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimindeyken, Kırşehir'de bir kuyumcudan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Kırşehirli kuyumcu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ortamının dünya genelinde altına talebin arttığını söyledi.

"Altına talep arttı"

Altın alımına ciddi oranda talep olduğunu anlatan kuyumcu Ahmet Durukan, "Dünya genelinde şu anda altına talep var. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Rusya'ya tepki göstermek için altına olan talep arttı" dedi.

"Madenlerde olan altınların yüzde 80'lik kısmı çıktı"

Geçtiğimiz hafta ile bu hafta arasında ons miktarlarında ciddi değişimler olduğunu aktaran Durukan, "Dünya genelinde altının şu anda ciddi para ettiğini görmekteyiz. Doları olan yatırımcılar şu anda paraları altına yatırıyorlar. İnsanlara anlatmaktayız. Madenlerde olan altınların yüzde 80'lik kısmı çıktı. Dünya genelinde yüzde 20'lik bir altın rezervi var. Bu durum ise önümüzdeki yıllarda dünya genelinde altının olmayacağı sinyallerini veriyor. Altına para yatırırsan kazanırsın, zarar etmezsin. Altın ve toprağa yatırım yapan insanlar zarar etmemişlerdir" diye konuştu.

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