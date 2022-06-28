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Dünya Rusya: Ukrayna isterse savaş gün bitmeden sonlanır!
Dünya

Rusya: Ukrayna isterse savaş gün bitmeden sonlanır!

Ukrayna'ya yönelik askeri operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, milliyetçilerin ve askerlerin silah bırakması durumunda savaşın gün bitmeden sona erebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 17:25:00 - 2022-06-28 17:34:07
Rusya: Ukrayna isterse savaş gün bitmeden sonlanır!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, milliyetçilerin ve askerlerin silah bırakması durumunda Ukrayna’daki savaşın gün bitmeden sona erebileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin savaşın kış mevsimine kadar sonlanmasını istediğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Peskov, “Ukrayna tarafı gün bitmeden her şeyi durdurabilir. Bunun için milliyetçi birliklerin ve Ukrayna ordusunun silahlarını bırakması için emir verilmesi, Rusya Federasyonu’nun şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Bu durumda gün sonuna kadar her şey sonlanabilir. Sonrası Ukrayna Devlet Başkanı’nın kararıdır” diye konuştu.

"Askeri operasyonların süresi yok"

Rusya’nın, Ukrayna’daki askeri operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Peskov, “Devlet başkanımızın askeri operasyonların plana göre ilerlediği yönündeki açıklamaları bize rehberlik ediyor” ifadelerini kullandı. Peskov, Ukrayna’daki askeri operasyonların bir süresi olup olmadığı sorusunu ise “Hayır” şeklinde yanıtladı.

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