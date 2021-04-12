Rusya - Ukrayna geriliminde ABD'den şok açıklama! "Bedelini öder"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NBC televizyonunda Chuck Todd'un sunduğu "Meet the Press" programına konuk olarak, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması nedeniyle "gerçek endişeleri" olduğunun altını çizen Blinken, "Ukrayna sınırında, Rusya'nın ilk işgal yaptığı zaman olan 2014'ten bu yana görülen en fazla asker yığınağı var. Bu nedenle de Avrupa'daki ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın temas ve iş birliği halindeyiz." dedi.

Blinken, "Başkan Joe Biden bu konuda net. Rusya, pervasız ya da saldırgan bir şekilde hareket ederse bunun bedeli ve sonucu olur." ifadesini kullandı.

Çin'i eleştirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasından Çin'i sorumlu tutan Blinken, şunları söyledi:

"Kovid-19'un ilk zamanlarında Çin'in yapması gerekeni yapmadığını düşünüyorum. Uluslararası uzmanlara doğru zamanda erişim tanımalı, bilgiyi paylaşmalı ve gerçek bir şeffaflık ortaya koymalıydı. Çin yapması gerekeni yapamadığı için virüs çok kolay çığırından çıktı. Başka türlü davransalardı sonuç bu kadar kötü olmayabilirdi."

Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ile Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.