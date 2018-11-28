Rusya-Ukrayna gerilimi artıyor! Bomba ihbarları yapıldı

Rus medyası bugün kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan ve 15 alışveriş merkezini boşalttıran asılsız bomba ihbarının Ukrayna kaynaklı bir numaradan yapıldığını iddia etti.

Rusya’da telefonla yapılan bir bomba ihbarı sonucu gün içerisinde başkent Moskova’daki 15 alışveriş merkezi boşaltıldı. Rus medyası ismini vermediği bir devlet yetkilisine dayandırdıkları haberlerde, asılsız ihbarların Ukrayna kaynaklı bir numaradan yapıldığını iddia etti.

Rusya İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada ihbarların asılsız olduğunu ve boşaltılan alışveriş merkezlerinde bir şey bulamadıklarını doğruladı.