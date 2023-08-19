Rusya Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı konuşuyor: Rus isimler dünyaya ilan etti

Bahtiyor Zaynutdinov'un Beşiktaş'a transferi Rusya'da ve Kazakistan'da ilk gündem maddesi.

CSKA efsanesi Vladimir Ponomarev, Euro-Futbol.Ru yayınına verdiği özel bir röportajda siyah-beyazlıların yeni transferini değerlendirdi.

İşte Ponomarev’in açıklamaları:

* Zainutdinov Türkiye'ye gidiyor. Bu CSKA için bir kayıp çünkü iki pozisyonu kapatıyordu. Orta saha merkezi ve sol taraf.

* Bir futbolcu her yerde oynadığında vasat bir performans sergiliyor. Ancak Beşiktaş için bu iyi bir keşif. Orada mevkisine karar verebilir. Sonunda yerini bulabilir. Hedefe kilitlendiğinde tehlikeli bir oyuncu.

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CSKA ve Rus milli takımının eski futbolcusu Yevgeny Aldonin de, Zainutdinov transferini Vesti.kz'ye şu cümlelerle değerlendirdi:

* Bahtiyor Zaynutdinov için Beşiktaş'a geçiş, her şeyden önce Avrupa müsabakalarında ve Avrupa'daki rekabetçi ligde oynamak için bir fırsat. Daha da güçlü lig. Bu oldukça normal. Kendisini ligimizde kanıtladı. CSKA, Şampiyonlar Ligi'nde oynasaydı belki de ayrılma arzusu olmazdı.