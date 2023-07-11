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Dünya Rusya, Türkiye'nin İsveç'e NATO vize sunmasından rahatsız mı? Kremlin'den flaş açıklama
Dünya

Rusya, Türkiye'nin İsveç'e NATO vize sunmasından rahatsız mı? Kremlin'den flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-07-11 13:24:00 -
Rusya, Türkiye'nin İsveç'e NATO vize sunmasından rahatsız mı? Kremlin'den flaş açıklama

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyesi olmasına yeşil ışık yakmasının ardından gözler, NATO'nun genişlemesini istemeyen Rusya'ya çevrildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Moskova Ankara ile ilişkilerini geliştirmekte kararlı. Türkiye'nin NATO'ya karşı sorumlulukları var, bu konuda yanılgı içinde değiliz. Türkiye'yle görüş ayrılıklarımız var ancak ortak çıkarlarımız da var." denildi.

Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği konusunda istediği desteği vermek için anlaşma sağladı. NATO topraklarının genişlemesini istemeyen Rusya'nın ise bu konuda Türkiye'ye karşı nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var, bu konuda hayal görmüyoruz. Türkiye ile farklılıklarımız var aynı zamanda ortak çıkarlarımız da var. Moskova, Ankara ile ilişkilerini geliştirmeye daha da istekli" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK SORUNUNA VURGU YAPTI

Peskov, İsveç'in NATO üyesi olmasının Rusya'nın güvenliğine olumsuz etkisi olacağını söyledi. Peskov ayrıca, Moskova yönetiminin de Finlandiya'nın üyeliği sonrasında atılan adımların benzerlerinin atılacağını vurguladı.

İSVEÇ'İN NATO VİZESİ TBMM'YE SUNULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la yapılan üçlü görülmenin ardından Ankara, Stockholm'e yeşil ışık yaktı. Kısa süre önce görev süresi uzatılan NATO Genel Sektereteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götüreceğini ve kabul edilmesi için Meclis'le yakın çalışacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.
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