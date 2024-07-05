Rusya Türkiye'den satın alıyordu: Narenciye ithalatı! Rusya Türkiye'ye duyurdu: Olumsuz bir durum yok, sebebi var

Rus basınına yansıyan ajans haberlerine göre, Rusya’nın Türkiye’den portakal ithalatı bu dönemde yüzde 93, mandalina ithalatı yüzde 84, limon ithalatı yüzde 33 azaldı.



Türkiye’nin Rusya’ya greyfurt ihracatı ise mayısta altı katına çıktı.

Rusya’da perakende narenciye satışında Türk ürünlerinin payı yüzde 11 civarında.



Ancak Rus uzmanlara göre Türkiye'den narenciye ithalatındaki azalma, mal yokluğu veya fiyat artışı tehdidi oluşturmadığı için endişelenecek bir durum yok.



Fruitnews haber ajansı genel müdürü Irina Koziy, bunun mevsimsel bir değişiklik olduğunu ve yaz aylarında diğer ülkelerden gelen tedariklerle telafi edildiğini söyledi. Koziy Business FM'e mesajında, “Gerçek şu ki, Rusya her yıl mayıs ayında Türkiye'den çok az narenciye alıyor, bu dönemde Türkiye'de narenciye mevsimi neredeyse bitiyor. Türkiye tedarik sezonu Ekim ayı sonlarında başlıyor ve Nisan ortasına kadar sürüyor. Mayıs ayında ülkemize portakalın ana tedarikçisi kural olarak Güney Afrika'dır, yani burası Güney Yarımküre'dir ve limonlar çoğunlukla Arjantin'den gelir. Mayıs ayında Türk narenciye arzındaki azalma nedeniyle kesinlikle tehlikede değiliz, bu rakamın piyasanın genel durumu üzerinde hiçbir etkisi yok, bunlar son derece küçük miktarlarda tedariklerdir. Prensipte fiyatlar arttığı için meyve tüketimimiz düşüyor; muz ve elma tüketiminde Ocak ayından bu yana bir düşüş görüyoruz; narenciyede de benzer bir tablo var. Fiyatlar geçen yıla göre daha yüksek, bunun iki temel nedeni var: Birincisi ruble kurundaki düşüş, ikincisi ise tedarik zincirlerinin karmaşıklığı" dedi.

Öte yandan Rusya lideri Vladimir Putin'le dün bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna konusunda yaptığı arabuluculuk teklifine Kremlin'den ret yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında geçen gün, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Erdoğan'ın, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade ettiği belirtilmişti.

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Rusya teklifi reddetti

Erdoğan'ın "uzlaşı zemini oluşturma" teklifine dair Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Channel One Russia" televizyonuna yaptığı açıklamada, Erdoğan-Putin zirvesinde Ukrayna'daki savaşın da görüşüldüğünü kaydetti.