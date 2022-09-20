Rusya Türkiye'den ithal etmek için kararını duyurdu! Resmen artırılacak
Batı'nın yaptırımlarına maruz kalan Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği ürünler genişliyor. Moskova yönetimi buna bağlı olarak Novorossiysk limanında Türkiye'den gelen feribotlara hizmet verecek yeni bir yükleme platformu açma kararı aldı
Rusya'nın Novorossiysk limanında Türkiye'den gelen feribotlara hizmet verecek yeni bir yükleme platformu açılıyor. RBC gazetesi, yeni platformun bir defada yaklaşık 100 tıra hizmet verme kapasitesine sahip olacağını yazdı.
Habere göre, yeni platformu Delo grubuna ait NUTEP işletecek. Terminalin Rus hükümetinin inisiyatifiyle açıldığı bildirildi.
Yaptırımlar nedeniyle lojistik güzergahlarının çoğunu yitiren Rusya, Türkiye'den ithalatı arttırmıştı. Türkiye'den gerçekleşen ithalat temmuzda yüzde 75 artarak 731 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşmıştı.