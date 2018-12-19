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Rusya Türkiye'den gelen tonlarca narenciyeyi ülkeye sokmadı

Rusya, Türkiye'den gelen 61.5 ton mandalina ve 67.2 ton portakalda 'tarım zararlısı bulunuyor' iddiasıyla ülkeye girişine izin vermedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:51
Rusya Türkiye'den gelen tonlarca narenciyeyi ülkeye sokmadı

Rusya, dün Türkiye'den getirilen 61.5 ton mandalina ve 67.2 ton portakalın sağlık koşullarını karşılamaması sebebiyle ülkeye sokulmasına izin vermedi.

Rosselhozadzor'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den getirilen 128.7 ton narenciye Rusya'ya sokulmadı.

'Tarım zararlısı bulunuyor' iddiası

Sınıra getirilen 61.5 ton mandalina ve 67.2 ton portakalda tarım zararlısı bulunması nedeniyle girişi yasaklandı.

Rosselhoznadzor daha önce Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) gıda sağlık taleplerine yönelik ihlallerde gözlenen artış nedeniyle kurum uzmanlarının 5 Aralık'tan itibaren Türkiye'deki narenciyeyi yollanmadan önce denetlemeye başladığını duyurmuştu. Açıklamada özellikle de Türkiye'den gönderilen ürünlerde pek çok kez Akdeniz meyve sineğine rastlandığını vurgulanmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:51
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