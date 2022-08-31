Rusya Türkiye yerine Çin'i seçti! Moskova bu kez şaşırttı

Rusya, yaptırımlar sonası Batılı çay markalarının yerini doldurmak için bu ürünü Çin’den ithal etmeye başlıyor.



Moskova ile Pekin arasındaki ortak proje kapsamında bu ülkeden Rusya’ya çay taşıyan ilk trenin gelmesi bekleniyor.



1000 ton çay yüklü tren Çin’in Vuhan kentinden Rusya’ya doğru hareket etti.



Proje kapsamında aynı trenle düzenli olarak Çin’den Rusya’ya çay sevkiyatı yapılması bekleniyor.



Petrova 5 Consulting şirketi Genel Müdürü Marina Petrova, Business FM’e yaptığı değerlendirmede, Çin çayının ilk etapta Batılı markaların yerini tamamen doldurmasının güç olduğunu söyledi.



Rusya’da halkın yüzde 80’inin çay tükettiğini belirten Petrova, “Yaptırımlar öncesi en popüler marka Greefield idi. Bu markanın payı yüzde 21, Lipton’un yüzde 16, Ahmad’ın yüzde 13, Mayskiy Çay’ın yüzde 8 seviyesindeydi” dedi.



Ülkede pazarın hacminin 260 bin ton olduğuna, bu nedenle Çin’den yapılan 1000 ton ithalatın önemli bir miktar olmadığına işaret eden sektör temsilcisi, “Çin, dünyada çay üretiminde lider, dünya çay pazarının neredeyse yarısına hakim. Çin çayı orta fiyat kategorisinde” diye konuştu.



Ukrayna operasyonu sonrası uygulanan yaptırımlar kapsamında birçok yabancı çay markası Rusya pazarından çıkmıştı.

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