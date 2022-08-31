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Dünya Rusya Türkiye yerine Çin'i seçti! Moskova bu kez şaşırttı
Dünya

Rusya Türkiye yerine Çin'i seçti! Moskova bu kez şaşırttı

Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kaldıktan sonra iğneden ipliğe birçok ürünü Türkiye'den satın alan Rusya, çayı Çin'den ithal etmeye başladı. Vuhan kentinden alınan çayın birkaç güne ülkeye ulaşması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 07:28:00 - 2022-08-31 07:33:51
Rusya Türkiye yerine Çin'i seçti! Moskova bu kez şaşırttı

Rusya, yaptırımlar sonası Batılı çay markalarının yerini doldurmak için bu ürünü Çin’den ithal etmeye başlıyor.

Moskova ile Pekin arasındaki ortak proje kapsamında bu ülkeden Rusya’ya çay taşıyan ilk trenin gelmesi bekleniyor.

1000 ton çay yüklü tren Çin’in Vuhan kentinden Rusya’ya doğru hareket etti.

Proje kapsamında aynı trenle düzenli olarak Çin’den Rusya’ya çay sevkiyatı yapılması bekleniyor.

Petrova 5 Consulting şirketi Genel Müdürü Marina Petrova, Business FM’e yaptığı değerlendirmede, Çin çayının ilk etapta Batılı markaların yerini tamamen doldurmasının güç olduğunu söyledi.

Rusya’da halkın yüzde 80’inin çay tükettiğini belirten Petrova, “Yaptırımlar öncesi en popüler marka Greefield idi. Bu markanın payı yüzde 21, Lipton’un yüzde 16, Ahmad’ın yüzde 13, Mayskiy Çay’ın yüzde 8 seviyesindeydi” dedi.

Ülkede pazarın hacminin 260 bin ton olduğuna, bu nedenle Çin’den yapılan 1000 ton ithalatın önemli bir miktar olmadığına işaret eden sektör temsilcisi, “Çin, dünyada çay üretiminde lider, dünya çay pazarının neredeyse yarısına hakim. Çin çayı orta fiyat kategorisinde” diye konuştu.

Ukrayna operasyonu sonrası uygulanan yaptırımlar kapsamında birçok yabancı çay markası Rusya pazarından çıkmıştı.

Turkrus

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Yorumlar

ADİL

kötü bence iyi çünkü içi,mizdeki münafıklar çayı stoklayıp bir zam daha çakmışlardı şimdi gebersinler ellerinde kalır çürür zarar ederler inşaallah millet düşmanları gebermeli

sedat Gümüş

İşimizi ciddi yapsak yani kaliteli , temiz ve marka yapsak . Dünyanın her tarafına satarız. Bizim ticaret anlayışımız fırsatçılık , karaborsaçıĺık ve elime düstün artık mantıgı ile calışıyor...Allah c.c. korkmayan bir ticaret mantıgı her zaman kaybetmeye mahkumdur...
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