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Ekonomi Rusya 'Türkiye üzerinden satmaya başladık' diyerek duyurdu! Herkes şaştı kaldı
Ekonomi

Rusya 'Türkiye üzerinden satmaya başladık' diyerek duyurdu! Herkes şaştı kaldı

Yeniakit Publisher
2024-06-05 08:32:00 -
Rusya 'Türkiye üzerinden satmaya başladık' diyerek duyurdu! Herkes şaştı kaldı

Avrupa Birliği ülkeleri, Rus doğalgazını Türkiye üzerinden satın almaya devam ediyor. Bu satın alma geçtiğimiz ay rekor seviyeye ulaştı. Böylelikle AB ülkelerinin Rusya'ya olan yaptırımı lafta kaldı.

Türkiye üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Rus doğal gazının sevkiyatı geçen ay rekor seviyeye yükseldi.

Rus medyasının aktardığına göre, Türk Akımı’nın Avrupa ayağından geçen aylarda Rus gazının sevkiyatı boru hattının projede belirtilen günlük kapasitesinin (43,15 milyon metreküp) yüzde 15-20 üzerine çıktı.

Bu miktar martta 46,7 milyon, nisanda 41,4 milyon, mayısta 47,5 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden AB’ye sevkiyatı da günde 40 milyon metreküpü geçerek en üst sınıra yaklaştı.

AB’de diğer yandan, Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının yasaklanması ve Ukrayna üzerinden Rus gazının alımının 2025 başında sonlandırılması yönündeki görüşmeler ise devam ediyor.

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, AB’de bugün yeraltı doğal gaz depoları en az olan (yüzde 60’ın altında) ülkelerin başında, Rusya’dan doğal gaz satın almayan ya da aracılar üzerinden tedarik eden Belçika, Hırvatistan, Polonya, Letonya, Bulgaristan, Fransa ve Danimarka gibi ülkeler geliyor.

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