Rusya Türkiye tahminini revize ederek bombayı patlattı: 5 milyonu bulabilir

Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısının bu sene geçen yılı geride bırakabileceği tahmin ediliyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya’dan Türkiye’ye turist akışının bu sene geçen yıla göre yüzde 4-6 fazla olabileceğini açıkladı.



Kuruluştan yapılan açıklamada, çok sayıda Rusya vatandaşının geçen ekim ayında İstanbul’a gitmesinin ve kış dönemi için İstanbul’a ek uçak seferleri konulmasının etkisiyle, 2022’de Türkiye’yi ziyaret eden Rusya vatandaşlarının sayısının 4,9-5 milyona kadar yükselebileceği belirtildi.



Bu rakam, 2021 yılına göre yüzde 4-5 fazlayken, 2019’a kıyasla yüzde 33 düşük.



ATOR daha önce bu yıl Türkiye’ye gitmesi beklenen Rus turist sayısını 4 milyon olarak açıklamıştı.



ATOR, Türk makamlarının da 2022 tahminini revize ettiğini ekledi: "Yıl sonuna kadar 42 milyon turist ve 34,5 milyar dolar gelir bekliyordu. Ancak Ekim ayı sonunda bu tahminler revize edildi ve şimdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un dediği gibi yıl sonuna kadar Türkiye'ye 50 milyon turist ve bunlardan 44 milyar dolar gelir bekleniyor. ”dernek raporları.

Kaynak: Türkrus