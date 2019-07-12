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Rusya: Türkiye Patriot alsaydı...

Rus senatör Frants Klintseviç, Türkiye'nin ABD'nin baskılarına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini alarak doğru olanı yaptığını söyledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:25
Rusya: Türkiye Patriot alsaydı...

Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin savunma komitesi üyelerinden Frants Klintseviç, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin ilk parçalarının Türkiye'ye teslim edilmesine ilişkin olarak, "Türklere (ABD tarafından) benzeri olmayan bir baskı yapıldı fakat buna rağmen kendi güvenlikleriyle ilintili meseleleri ön planda tuttular. Türkler, kendi egemenliklerine sahip çıktı" dedi.

"S-400'ler Türkiye'nin egemenliğinin garantisi olacak"

‘Türk dış politikasının bazı şahsi yanları ele alınacak olursa, Rusya ile anlaşma imzalayarak tamamen doğru bir davranışta bulunduğu’ yorumunda bulunan Klintseviç, şöyle devam etti:

"Türkler herkesle oldukça sık tartışma içine giriyor, mevcut durumdaysa, ellerinde Rus yapımı S-400 bulunması, onların egemenliklerinin korunmasının bir garantisi olacak. Bunun nedeni, tehditlerin her birinin ya havadan ya da uzaydan geliyor olması. S-400 sistemi ise tüm bu sorunların kapanmasını sağlayabilir. Amerikalıların bu denli öfkelenmesi şaşırılacak bir şey değil."

Amerikan yapımı Patriot sisteminin, S-400 sisteminin oldukça gerisinde bir yerlerde kaldığını söyleyen Klintseviç, ‘modern Rus silahlarının yanından geçebilecek pek bir silah bulunmadığını’ da vurguladı.

"Amerikalılar istediklerinde sistemlerini devre dışı bırakıyorlar"

Klintseviç’e göre, ABD'nin kimi ülkelerin Patriot sistemlerini almasında ısrar ediyor ki, karşısında, gelecekte gerekli görebileceği saldırıları durdurabilecek bir Rus sistemi olmasın:

"Amerikalılar kendi sistemlerini satıyorlar ki zamanı geldiğinde bu sistemler devre dışı bırakılabilsinler ve üstünde Amerikan bayrağının yer alacağı hedefi vurmasınlar. Herkes bunu biliyor ve ciddi anlamda endişe duyuyorlar ancak kimse bundan bahsedemiyor."

Klintseviç'in bu açıklamaları, S-400 sistemi parçalarının ilk partisinin Türkiye'ye teslim edilmesini izliyor. Teslimat, Türkiye'nin Patriot yerine bir Rus savunma sistemi almaya karar vermiş olması nedeniyle aylarca süren tartışmaları takip etmişti. ABD'nin açık yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye, Rus yapımı bu sistemi almaktan geri adım atmadı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:25
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. Rusya
  4. S-400

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