Rusya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı! İşte bilet fiyatları
A Milli Futbol Takımı'nın 14 Ekim Pazar günü Rusya ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri satışa çıktı.01 Ekim 2018 Pazartesi 14:38
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak karşılaşmanın misafir takım tribünü öncelikli bilet satışının, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladığı bildirildi.
İnternet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı gerçekleştirilen misafir takım tribünü bilet fiyatının 50 lira olarak belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, taraftar kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkının 2 gün süreceği ifade edildi.
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