THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Rusya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı! İşte bilet fiyatları

A Milli Futbol Takımı'nın 14 Ekim Pazar günü Rusya ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri satışa çıktı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:38
Rusya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı! İşte bilet fiyatları

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak karşılaşmanın misafir takım tribünü öncelikli bilet satışının, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladığı bildirildi.

İnternet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı gerçekleştirilen misafir takım tribünü bilet fiyatının 50 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, taraftar kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkının 2 gün süreceği ifade edildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 14:38
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. Türkiye rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan ve Bahçeli Meclis'te görüşüyor
    1. Erdoğan ve Bahçeli Meclis'te görüşüyor
    2. Af kimleri kapsamıyor?
    3. Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı..
    4. Süper Lig ekibinden flaş karar! İki..
    5. Ünal Karaman, Ersun Yanal'ı geride..
    6. Erdoğan: Türkiye'ye rağmen adım..
    7. 2 yıldır aranıyorlardı! FETÖ'nün üst..
    8. Depremin vurduğu ülkede bin 200 mahkum..
    9. İtalyan askerlerinin bulunduğu konvoya..
    10. HDP'liler İstiklal Marşı okumadı!
    11. Ateistler pes etti! Ateizm Derneği'ni..
    12. Şehit Ömer Halisdemir'e büyük..
    13. Hooijdonk'tan Cocu açıklaması:..
    14. Burun tıkanıklığı nedenleri nelerdir?
    15. Rusya-Türkiye maçının biletleri satışa..
    16. Safranbolu'da safran hasadı başladı!..
    17. Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu
    18. Devriyeye çıkan jandarma ekipleri fark..
    19. Camiye gamalı haç çizdiler!
    20. Flaş iddia: Show TV ve Habertürk satıldı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!