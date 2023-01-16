Rusya Türkiye ilişkileri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Rus gaz arzı, doğalgaz merkezi kurulması...
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği gelen haberler arasında. İkili görüşmede Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin işbirliğini teyit ederek Rus gaz arzı ve Türkiye'de bölgesel bir doğalgaz merkezi kurulması görüşüldü. Ayrıca Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi de ele alındı.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna savaşı ve yaralı mahkumların takası, Rusya'dan gaz tedariki, gaz merkezi ve Suriye konuları ele alındığı gelen bilgiler arasında. Türkiye'yi derinden etkileyecek kararlar bekleniyor...
Rus medyasından aktarılan bilgiye göre; telefonda görüşen Erdoğan ve Putin Ukrayna'daki son durumu ele alarak özellikle esir değişimi konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Ayrıca ikili, işbirliklerini teyit ederek Rus gaz arzı ve Türkiye'de bölgesel bir doğalgaz merkezi kurulması görüştü.
Putin ve Erdoğan, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi de ele aldı.
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