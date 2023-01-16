Rusya Türkiye ilişkileri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Rus gaz arzı, doğalgaz merkezi kurulması...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği gelen haberler arasında. İkili görüşmede Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin işbirliğini teyit ederek Rus gaz arzı ve Türkiye'de bölgesel bir doğalgaz merkezi kurulması görüşüldü. Ayrıca Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi de ele alındı.