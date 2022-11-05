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Ekonomi Rusya ‘Türkiye ile başlıyoruz’ diyerek duyurdu: 2 ay sonra 60 milyar dolar...
Ekonomi

Rusya ‘Türkiye ile başlıyoruz’ diyerek duyurdu: 2 ay sonra 60 milyar dolar...

Rusya ile Türkiye arasında arabalı feribot seferlerine başlanıyor. Ruslar, Türkiye ile yapılan ticaret hacminin 60 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 11:16:00 -
Rusya ‘Türkiye ile başlıyoruz’ diyerek duyurdu: 2 ay sonra 60 milyar dolar...

Rusya'nın ay içerisinde Novorossiysk limanı ile Türkiye arasında işleyecek arabalı feribot seferlerine başlamaya hazırlandığı bildiriliyor. Business FM'in haberine göre, ay sonuna kadar sefer sıklığının haftada ikiye çıkarılması planlanıyor.

Portal, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle, Rusya'nın ithalatının öenimli bir bölümünün Türkiye güzergahına kaydığını hatırlatıyor.

Portala konuşan Alberani Logictis temsilcisi, Türkiye ile Rusya arasında feribot taşımacılığı konusunda büyük bir potansiyelin olduğunu, ancak şu anda Rusya'nın elindeki bütün arabalı feribotların Kırım yarımadasıyla Rusya arasında çalıştığını söyledi.

Türkiye'ye ait arabalı feribotlar ise Kafkas ve Temrük limanlarına çalışıyor.

Sektörel gözlemciler Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yıl sonuna kadar 60 milyar dolar seviyesine ulaşabileceği görüşünde.

Rusya ekim sonunda Novorossiysk limanında Türkiye'den gelen feribotlara hizmet verecek yeni bir yükleme platformu açılacağını duyurmuştu.

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