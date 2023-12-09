Rusya Türk yumurtasına kapıyı açtı! Rusya'da krizi patlak verince yeni çözümler geliştirdi: Dengeleri değiştirecek

Rusya'da, yumurta fiyatlarının yüzde 40 oranında artması ve piyasada talebin karşılanamaması üzerine Türk yumurta üreticilerine pazarı açma kararı alındı.



Rusya Tarımsal Ürünler Denetim Kurumu Rosselhoznadzor, dünden itibaren 17 Türk şirketine yumurta ihraç etme izni verdi.



Yapılan açıklamada iİthalat sırasında zararlı ve yasaklı maddelerin kontrolü için numune alınarak denetimler yağılacağı belirtildi.



Rosselhoznadzor, 23 Kasım'da ilk kez 4 Türk işletmesinden yumurta alımına izin vermişti.



Rosstat'a göre Aralık 2022'nin sonundan 4 Aralık 2023'e kadar fiyatlar yüzde 42,4 arttı. Sadece 28 Kasım ile 4 Aralık arasındaki haftada fiyat artışı yüzde 4,4 oldu. Bir yumurtanın piyasada miminum 9-10 ubleden satıldığı bildiriliyor. Bu da yaklaşık 3 Türk lirası ediyor.



Federal Antimonopoli Servisi'nin (FAS) hükümete sunduğu yasa tasarısına göre, Rusya'daki ürün üreticilerinin ve tedarikçilerinin, ekonomik açıdan haklı nedenler olmaksızın 60 gün boyunca fiyatları yüzde 30'dan fazla artırmaları yasaklanacak. FAS, fiyatları takip edilecek ürünler listesine yumurtayı da ekledi.