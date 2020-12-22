Rusya Türk SİHA'larına karşı harekete geçti

Rusya, hava savunma füze sistemlerine yardımcı olmak için İHA’lara karşı önlem olarak bir insansız helikopter geliştiriyor. 2020 ortalarında Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmanın başlamasıyla hızlanan proje, Rusya’nın askeri yeteneklerindeki boşluklardan birini dolduracak.

Geçtiğimiz günlerde savunma sanayiinden bir kaynak Rus hükûmet haber ajansı RIA Novosti’ye, yeni insansız hava aracının "alçak irtifalarda, düşük hızlı ve küçük düşman insansız hava araçlarını izleyeceğini" söyledi.

İnsansız hava araçlarının saldırı gücü sağlamada rolü artıyor

Kaynak, insansız helikopterin Kasım 2019’dan beri geliştirilmekte olduğunu belirterek, “son çatışmalarda saldırı gücü sağlayan insansız hava araçlarının artan rolüne” yanıt olarak araştırma ve geliştirme çabalarının hızlandığını da ekledi. Azerbaycan-Ermenistan çatışması sırasında çeşitli türlerde Türk yapımı insansız hava araçlarının kullanılması Azerbaycan kuvvetlerinin, Ermenistan’ın savunmasını kırmasına yardımcı olmuştu.

Kaynağa göre, yeni model üretimini hızlandırmak için mevcut teknoloji kullanılarak geliştirmelere devam edilecek. Sovyet Hava Kuvvetleri’nde eski bir albay olan kıdemli askeri analist Mikhail Khodaryonok ise hava savunma görevinde insansız helikopterlerin kullanımından şüphe ediyor.

Mikhail Khodaryonok verdiği demeçte, "Çok fazla ekipman taşıması gerekiyor ve maliyetli olacak. Bunların yerine klasik kara tabanlı radarları kullanmak daha iyi olacaktır" dedi. Bununla birlikte, Rus İHA gelişimi için en büyük sorun, kaliteli, yerel olarak üretilmiş bir motorun olmamasıydı. Khodaryonok bu sorun için, "Diğer ülkelerin çok gerisindeyiz" yorumunda bulundu.

Rusya’nın şu anda geliştirme aşamasında olan en az iki projesi var

Bu proje, Rusya’nın şu anda geliştirilmekte olduğu tek insansız helikopter projesi değil. Bir hükûmet yayını olan Rossiyskaya Gazeta, ülkenin yeni bir insansız taarruz helikopteri geliştirdiğini de bildirdi. Projede yer alan Rus Hava Kuvvetleri Merkez Bilimsel Enstitüsü araştırma merkezinin bir raporuna atıfta bulunan yayında, söz konusu helikopterin 2,5 ila 3 ton ağırlığında ve 20-30 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi.

Herhangi bir insansız helikopterin sahaya alınması, oradaki silahlı kuvvetler için bir ilk olacak. Ülkede şu anda istihbarat toplama amaçlı kullanılan bir dizi insansız hava aracı bulunmakta. İnsansız helikopter kullanma fikri, donanma tarafından uzun süre düşünüldü. 2012 yılında hizmet, Avusturya şirketi Schiebel aracılığıyla yerel bir üretici tarafından lisanslanan Horizon Air S-100 aracını test etmek istedi ancak proje gerçekleşmedi.

Başlangıçta istihbarat toplamak için yapılan orta irtifa, uzun havada kalışlı İHA olan Orion, Ağustos ayında Moskova’da düzenlenen Army-2020 Savunma Fuarı sırasında çok amaçlı bir İHA olarak sunuldu. St. Petersburg merkezli Kronstadt firması tarafından tasarlanan ilk üç Orion İHA, Ağustos ayında Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sipariş edildi.