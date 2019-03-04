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Rusya: “Türk Akımı projesi için AB garantisi gerekli”

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, gaz sevkıyatı yapılması amacı ile planlanan Türk Akımı projesinin, Avrupa Birliği’nden (AB) bir garantiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:51
Rusya: “Türk Akımı projesi için AB garantisi gerekli”

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, gaz sevkıyatı yapılması amacı ile planlanan Türk Akımı projesinin, Avrupa Birliği’nden (AB) bir garantiye ihtiyacı olduğunu söyledi.


Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev üç gün sürecek yurt dışı gezisinin ilk durağı olan Bulgaristan’da yaptığı basın açıklamasında, “Türk Akımı projesinin Bulgaristan üzerinden geçmesi, Avrupa Birliği (AB) tarafından gaz sevkıyatına hiç müdahale edilmeyeceğinin garantisi alındıktan sonra mümkün olabilir” dedi. Medvedev açıklamasının devamında, “Bu gaz tüneli projesinde, Güney Akımı projesinde yaşandığı gibi talihsiz bir durum olmamalı. Her şey, Sofya’nın, AB’den gaz sevkıyatına hiçbir müdahalenin olmayacağına dair garantiyi alıp almayacağına bağlı” ifadelerine yer verdi.


Rusya, Güney Akımı projesiyle 63 milyar metreküp gazı, Ukrayna’dan geçirmeden Avrupa ülkelerine dağıtmayı hedeflemişti ve 2020 yılına kadar projenin bitmesi planlanıyordu. Ancak 2014 yılında Ukrayna ve Rusya arasında çatışmaların başlaması sebebiyle AB ve Rusya anlaşmazlığa düşünce, proje Rusya tarafından iptal edildi ve o günden itibaren Türk Akımı projesi konuşulmaya başlandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:51
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