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Dünya

Rusya tüm dünyaya duyurdu: Nükleer çatışma riski ciddi…

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son dönemde nükleer çatışma riskinin ciddi anlamda artmış durumda olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 12:17:00 -
Rusya tüm dünyaya duyurdu: Nükleer çatışma riski ciddi…

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın uzatılması konusunda iyimser olmadığını söyledi.

Lavrov, "Nükleer çatışma riskleri ciddi anlamda artmış durumda" ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca, ABD ile yeni silah sistemlerinin kontrolü konusunda ABD ile görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

EFE

BAK SEN HELEEE, LAVROV AYISI SEN KİMİ KORKUTUYORSUN? NÜKLEER SAVAŞ ÇIKAR DA SENDE KİMSE ÖLMEZ DEĞİL'Mİ? GERİ ZEKALI MAHLUK. OTUR DA ŞÖYLE HARİTADAN RUSYA'NIN BİR SAHİP OLDUĞU TOPRAKLARA BİR BAK. HALA TOPRAKTA GÖZÜNÜZ VAR. SENİN DEVLETİNİN ABD DEN, İNGİLİZ KEFERESİNDEN, İSRAİL KATİLİNDEN NE FARKI VAR. ALLAH CC CÜMLENİZİN VE YANDAŞ KÖPEKLERİNİZİN GÖZÜNÜZÜ TOPRAKLA DOYURSUN İNŞALLAH.
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oflu

lavrov o füzeler müsait bir yerlerinize .... emi.
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