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Korona Virüs

Rusya tüm dünyaya duyurdu! Koronavirüste müthiş gelişme

Çin’in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili Rusya’dan umutlandıran açıklama geldi. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, koronavirüse karşı geliştirilen aşının hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:27:00 -
Rusya tüm dünyaya duyurdu! Koronavirüste müthiş gelişme

Argumentı i Faktı gazetesine konuşan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, koronavirüs aşısının hazır olduğunu ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile birlikte, Moskova'daki Burdenko Askeri Hastanesi'nde koronavirüs aşısına yönelik yürüttüğü klinik testlerin tamamlandığı dün bildirilmişti. Bakanlığın açıklamasına göre, aşılama sonrasında yapılan incelemelerde tüm gönüllülerde virüse karşı bağışıklılık geliştiği gözlendi. Hiçbir gönüllüde yan etkiye rastlanmadı.

Daha önce de aşının Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi'ndeki gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı aktarılmıştı.

Seçenov Üniversitesi Klinik İlaç İncelemeleri Merkezi Müdürü Yelena Smolyarçuk da tüm gönüllülerde bağışıklık gözlendiğini ifade etmişti. Smolyarçuk, bağışıklık sisteminin reaksiyonunun başladığı üç hafta sonra korumanın maksimum seviyesine gelindiğini belirtmişti.

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Yorumlar

Nihal

Türkiye zaten Rusya ile aşı çalışmalarını sürdürüyordu hayırlısı
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kenan daldakor

aç köpek önce aç karnını doyur tıp kim sen kimsi .dünyaya meze ettınız. karınızı kızınızı. türkıyeye rus turıs gelsın dıyen ler kadınlarının gıderken ne kadar dolar götğrduklerı sırpısta. hğmrügü gibi sıkıcana aransın bakın ne kadar dolar götğrüyırlar
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