  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya, 'terörist' listesine ekledi
Dünya

Rusya, 'terörist' listesine ekledi

Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Facebook, Instagram ve Whatsapp'ı bünyesinde bulunduran ABD merkezli sosyal medya devi Meta'yı "terörist ve aşırılık yanlısı" listesine ekledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 23:39:00 -
Rusya, 'terörist' listesine ekledi

Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu ABD merkezli sosyal medya şirketi Meta'yı "terörist ve aşırılık yanlısı kuruluşlar" listesine aldı. Meta bünyesinde Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi dev sosyal medya platformlarını barındıyor.

Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı tavır alan, son olarak da Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik kararına karşı tepki gösteren muhalif Vesna hareketi de "terörist ve aşırılık yanlısı" listesine dahil edildi.

Diğer yandan, Meta, Mart ayında Rusya'da "aşırılıkçı faaliyetlerden" suçlu bulunmuştu. Meta'nın temyiz başvurusu ise Haziran ayında reddedilmişti. Meta'nın avukatı, şirketin aşırılık yanlısı faaliyetlerde bulunmadığını ve Rus düşmanlığına karşı olduğunu savunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23