Rusya Taliban'ın planını açıkladı! Türkiye'ye devredilebilir

Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitry Zhirnov, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Soloviev Live isimli Youtube kanalına konuşan Zhirnov, Taliban'ın Amerikalıların ayrılışından sonra Kabil havaalanının teknik kontrolünü Katar'a veya Türkiye'ye devretme olasılığını araştırdığını söyledi.

Zhirnov, "Taliban'ın Kabil havalimanını teknik olarak kimin yöneteceğine dair girişimlerde bulunduğunu duydum. Kendilerinin yapamayacağını biliyorlar. Böyle bir deneyimleri yok ve uzman arıyorlar. Bunun için Türkiye ve Katar'ı düşünüyorlar" dedi.

Afganistan'daki durumu istikrara kavuşturma beklentilerinin büyük ölçüde ABD'ye bağlı olduğunu ifade eden büyükelçi, "Moskova ve Washington'un Afganistan konusunda işbirliği konusunda hiçbir sorunu yok" dedi.

Kaynak: Star.com.tr