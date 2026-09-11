Patlayan su borusu trafiği felç etti

İstanbul’da trafik, altyapı arızaları ve yol çalışmalarının yol açtığı çileye bir yenisi daha eklendi. CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde altyapıya ilişkin şikâyetler gündemdeki yerini korurken, bu kez Başakşehir’de patlayan su borusu sürücülere zor anlar yaşattı.

İHA'nın geçtiği habere göre Başakşehir Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı’nda su borusu patladı. Tonlarca su yola ve çevreye akarken, patlamanın etkisiyle ortalık adeta göle döndü. Caddede su engeliyle karşılaşan araçların ise geri döndüğü görüldü.

İstanbul’da son dönemde altyapı arızaları ve ulaşım sorunlarının sık sık gündeme gelmesi, İBB’nin kent altyapısına yönelik çalışmalarını bir kez daha tartışmaya açtı.