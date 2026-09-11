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Gündem Patlayan su borusu trafiği felç etti
Gündem

Patlayan su borusu trafiği felç etti

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İstanbul’da altyapı sorunlarına bir yenisi daha eklendi. Başakşehir Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı’nda su borusunun patlaması sonucu tonlarca su yola aktı. Göle dönen bulvarda ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarıyla geri dönmek zorunda kaldı.

İstanbul’da trafik, altyapı arızaları ve yol çalışmalarının yol açtığı çileye bir yenisi daha eklendi. CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde altyapıya ilişkin şikâyetler gündemdeki yerini korurken, bu kez Başakşehir’de patlayan su borusu sürücülere zor anlar yaşattı.

İHA'nın geçtiği habere göre Başakşehir Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı’nda su borusu patladı. Tonlarca su yola ve çevreye akarken, patlamanın etkisiyle ortalık adeta göle döndü. Caddede su engeliyle karşılaşan araçların ise geri döndüğü görüldü.

İstanbul’da son dönemde altyapı arızaları ve ulaşım sorunlarının sık sık gündeme gelmesi, İBB’nin kent altyapısına yönelik çalışmalarını bir kez daha tartışmaya açtı.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

İSTANBUL’UN ALTYAPI KRİZİ VE YÖNETİM ZAFİYETİ! İstanbul’da son dönemde kronikleşen altyapı sorunları, Başakşehir Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı’nda meydana gelen su borusu patlamasıyla bir kez daha kentin en hayati gündem maddesi haline gelmiştir. Tonlarca suyun yolları göle çevirmesi ve trafiği tamamen felç etmesi, salt bir teknik arıza değil, kent yönetimindeki yapısal ve mali zafiyetlerin doğrudan bir sonucudur. Metropol genelinde sıklaşan bu tür olaylar, yerel yönetimin bütçe ve yatırım önceliklerinin kamu yararından uzaklaştığı yönündeki eleştirileri haklı çıkartmaktadır. Altyapıya aktarılması gereken kaynakların verimsiz kullanılması ve liyakat ilkelerine aykırı kadrolaşma iddiaları, kenti kırılgan ve sürdürülemez bir noktaya taşımıştır. Mevcut yönetim anlayışının bu şekilde devam etmesi durumunda, İstanbul’u yakın gelecekte ciddi bir kentsel çöküş riski beklemektedir. Şehrin büyüme hızına ve nüfus yoğunluğuna cevap veremeyen mevcut şebekenin 2028 yılına kadar dayanması, planlı bir mühendislik başarısından ziyade tamamen tesadüflere ve şansa bağlı bir olasılıktır. Şayet acil, radikal ve denetlenebilir adımlar atılmazsa, sistemin tamamen isyan etmesi kaçınılmazdır. Bu durum ise sadece ulaşım hatlarını değil; lojistiği, ekonomiyi ve kentsel güvenliği geri dönülemez şekilde tehdit edecektir. Sonuç olarak, İstanbul’un altyapı geleceği bir tercih olmaktan çıkmış, bir varoluş mücadelesine dönüşmüştür. Şehrin kurtuluşu, kaynakların siyasi ikbal veya belirli zümrelerin refahı için harcanmasını sonlandıracak, bilimi ve şeffaflığı esas alan sert ve kararlı bir yönetim iradesinin ortaya konulmasına bağlıdır.

Hakk

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