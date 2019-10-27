Rusya Suriye’ye onlarca zırhlı araç yolladı!

Rusya Savunma Bakanlığı'nın basın dairesinden yapılan açıklamada, Suriye'de görev yapan askeri polisler için Hmeymim'deki Rus hava üssüne Tigr ve Tayfun-U adlı onlarca zırhlı aracın ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait İl-76 nakliye uçaklarıyla Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne Rus askeri polisin Suriye-Türkiye sınır bölgelerinde özel görevleri yerine getireceği onlarca zırhlı araç ulaştırıldı. Tigr ve Tayfun-U zırhlıları Suriye’ye Rostov ve Krasnodar bölgelerindeki askeri havalimanlarından Suriye’ye ulaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

Askeri personeli taşıyan ve üzerlerine silah sistemlerinin kurulabildiği zırhlı araçların içinde dışarıyı gösteren ve çeşitli bilgileri sağlayan bilgi ve kontrol sistemleri ve klimaların bulunduğu belirtilen açıklamada, askeri polisin yerli halkın güvenliğinin sağlanmasına yardım etmeye başladığı vurgulandı.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, yaklaşık 300 Rus askeri polisin halkın güvenliğini ve düzeni sağlamak, belirlenen bölgelerde devriye gezmek ve Kürt savunma güçleri ile silahlarının Türkiye sınırından 30 kilometre öteye çekilmesine yardım etmek için Suriye’ye gönderildiğini açıklamıştı.

Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak

Rus askeri polisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ekim'de Soçi'de imzalanan mutabakat muhtırası uyarınca 23 Ekim itibarıyla Suriye'nin kuzeyinde devriye görevine başlamıştı.

YPG unsurlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çıkması için tanınan 150 saatlik sürenin (23 Ekim saat 12.00'dan itibaren) dolmasının ardından bölgede 10 kilometre derinlikte Rus-Türk ortak devriyeleri başlayacak.