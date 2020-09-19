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Aktüel Rusya, Suriye'den savaş suçlusu Şebbihaları Hafter saflarına gönderdi
Aktüel

Rusya, Suriye'den savaş suçlusu Şebbihaları Hafter saflarına gönderdi

Rusya'nın, Libya'daki Hafter saflarına Suriye'den gönderdiği paralı asker sayısı 5 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-19 13:29:03 -
Rusya, Suriye'den savaş suçlusu Şebbihaları Hafter saflarına gönderdi

KAMIŞLI/ANKARA (AA) - MOHAMAD MİSTO - Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde Beşşar Esed rejimi güçlerine bağlı yerel milis gücü Şebbihalardan 400 kişiyi, para karşılığında savaşmaları için Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarına gönderdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya, Libya'da yabancı savaşçılardan medet uman darbeci Hafter'in saflarını, Suriye'den paralı savaşçılarla güçlendirmeye devam ediyor.

Rusya, Kamışlı ilçesinde, Esed rejimi güçlerince kurulan yerel milis gücü Şebbihalardan 400 kişiyi, para karşılığında savaşmaları için Libya'ya gönderdi.

Libya'da Hafter safına katılan Şebbihalar, önceki gün Kamışlı havaalanından Lazkiye ilindeki Rusların Hımeymim üssüne gelmişti.

Birçok savaş suçuna karışan Şebbihaların Libya'ya gönderilme sürecini Baas Partisinin bölgedeki yöneticilerinden Salim El-Hellüş yürüttü.

Suriye'den Libya'ya sevk edilen paralı askerlere Rusya tarafından aylık 1500-2 bin dolar tutarında ödeme yapılıyor.

Rusya, geçen ay ülkenin kuzeydoğusundaki Kamışlı'da Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşları 20 ila 45 arasında bin kişiyle Hafter saflarında savaşmaları konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu kişilerin de yakın zamanda Libya'ya gönderilmesi bekleniyor.

Rusya'nın, Suriye'den Hafter saflarına şu ana kadar gönderdiği paralı savaşçı sayısı 5 bini geçti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında ayrıca Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

- Şebbihalar

Yerel milis gücü Şebbihalar 2011 yılında başlayan barışçıl gösterileri bastırmak için Esed rejimi tarafından kuruldu.

Ulusal Savunma Güçleri olarak de bilinen Şebbihalar, İran tarafından da destekleniyor.

Temmuz ayında düzenlenen 3'üncü "halksız" parlamento seçimlerinde, Esed rejimi, savaş suçlusu Şebbihaları da meclise sokmuştu.

Sivillere yönelik yargısız infaz, toplu katliam, tutuklama, işkence ve alıkoyma başta olmak üzere birçok savaş suçuna karışan Şebbihaların eylemleri Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına yansımıştı.






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