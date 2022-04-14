  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fahrettin Altun’dan çok önemli açıklamalar Savaşın sona ermesi…

Dünya Bankası'ndan Afgan ekonomisi hakkında açıklama: 'Taliban bunları yapmazsa...'

'Doları olan satsın' diyen ekonomist Mert Başaran uyardı: Paranızı oraya yatırırsanız zarar etmezsiniz

Karamollaoğlu'nun kefil olduğu partinin hali bu!

Ali Rıza Demircan Hoca'nın faiz sözleri sosyal medyayı yıktı geçti

Pakistan sokakları hareketlendi! Halk seçim kararı alınana kadar destek verecek!

O sözleri böyle yorumlandı: Bahçeli, İYİ Partili iki ismi MHP'ye davet etti

Ahmet Özal merak edilen soruya cevap verdi! Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse...

Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesörden canlı yayında tarihi itiraf!

Böyle anne olmaz olsun! Vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
Dünya Rusya Soruşturma Komitesi: Ukrayna o bölgeye saldırdı
Dünya

Rusya Soruşturma Komitesi: Ukrayna o bölgeye saldırdı

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna’ya ait 2 helikopterin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesinde saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 17:20:00 -
Rusya Soruşturma Komitesi: Ukrayna o bölgeye saldırdı

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna’ya ait 2 helikopterin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesinde saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’ya ait ağır silahlar taşıyan 2 helikopterin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesine girdiği belirtildi.

Alçak irtifada uçan helikopterlerin en az 6 hava saldırısı gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, “En az altı sivil binanın hasar gördüğü saldırıda 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.” denildi.

Açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay