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Dünya Rusya silah ve asker yığdı! Savaş an meselesi
Dünya

Rusya silah ve asker yığdı! Savaş an meselesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen dakika artarken, Moskova'nın sınıra yeni askeri takviye yaptığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 12:56:00 -
Rusya silah ve asker yığdı! Savaş an meselesi

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğü, 21 Ocak günü yaptığı açıklamada Kremlin yönetiminin Ukrayna doğusunu işgal eden Rusya destekli silahlı gruplara askeri destek sağlamaya sürdürdüğünü bildirdi.

Açıklamaya göre, bu ay içinde, Rusya’dan demiryolu ve karayoluyla Donetsk ile Lugansk bölgelerine 7 bin tondan fazla yakıt, bir dizi tank ve topçu sistemi ile diğer teçhizat ve mühimmat getirildi.

Açıklamada ayrıca Lugansk ve Donetsk bölgelerine göndermek için Rusya’da aktif bir şekilde paralı askerlerin işe alındığı da ifade edildi.

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