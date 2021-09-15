"Rusya siber suçluları korumaktan vazgeçmedi"

Münübe Yılmaz

Amerikalı siber güvenlik yetkilileri, ABD yönetiminin Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e siber suç işleyenleri korumaktan vazgeçmesi yönünde yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını kaydetti. ABD Federal Soruşturma Dairesi (FBI) Başkan Vekili Paul Abbate "Rusya hükümetinin fidye yazılımı saldırıları düzenleyenlere karşı herhangi bir önlem aldığını gösteren hiçbir işaret yok" diyerek siber saldırganların, Rusya'nın yarattığı serbest ortamdan yararlanarak faaliyetlerine devam ettiğini belirterek ”Rusya'da olduğunu düşündüğümüz ve suçlamalar yönelttiğimiz kişiler hakkında yardım istedik ve işbirliği çağrısında bulunduk, ancak Rusya'nın harekete geçtiğini görmedik. Bu açıdan hiçbir değişiklik olmadı" dedi. Rusya'da faaliyet gösteren siber suçlulara karşı harekete geçmesi için Vladimir Putin ile görüşen ABD başkanı Biden, ilki Haziran ayında Cenevre'deki zirvede, ikincisi de bir ay sonra yaptıkları telefon görüşmesinde olmak üzere iki kez çağrıda bulunmuş ve "Putin'e, Rus devleti tarafından desteklenmemiş olsa bile, Rusya topraklarından kaynaklanan bir fidye yazılımı saldırısı olduğunda, saldırıyı kimlerin düzenlediği konusunda onlara yeterli bilgi sağlamamız halinde, harekete geçmelerini beklediğimizi ilettim" açıklamasını yapmıştı.