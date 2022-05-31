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Dünya Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ablukaya alınan Türk gemisiyle ilgili kritik açıklama
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ablukaya alınan Türk gemisiyle ilgili kritik açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki mayın tehlikesi nedeniyle hareket edemeyen Türk gemisine insani yardım yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 17:04:00 - 2022-05-31 17:10:52
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ablukaya alınan Türk gemisiyle ilgili kritik açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de döşenen mayınlar nedeniyle iç sularda, Herson limanında ablukaya alınan Türk yük gemisi Ferahanaz'ın mürettebatına insani yardım yapıldığını söyledi.

Rusya Savunma bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemide mürettebat olarak 8 Türk vatandaşı kaldı, geri kalanlar tahliye edilerek ülkelerine gönderildi.

Rus askerleri, mürettebata 10 tondan fazla insani yardım getirdi. Geminin kaptanına ücretsiz olarak su, konserve gıda, un ve tahıl verildi.

M. Komsomolets'in haberine göre geminin kaptanı, "Rusya bize limandan ayrılma izni verdi, ancak bölgede çok fazla mayın olduğu için güvenli yolu tespit etmekte zorlanıyoruz. Açık deniz çıkmak için eskorta ihtiyacımız var" dedi.

Türkrus

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