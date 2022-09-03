Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'in talep ettiği cihazla Bayraktarlar Rusya'yı tehdit ediyor

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Rusya Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin daha önce insansız bir hava aracı için "havada enfekte böcekleri yaymak için" çalışması olduğunu belirtti.

Kirillov'a göre, Ukrayna'nın insansız hava araçları tedarikine olan ilgisi özellikle endişe verici olduğunu belirterek, "15 Aralık 2021'de Ukrayna'nın Türk Bayraktar insansız hava aracı üreticisinden, insansız hava araçlarını 20 litreden fazla kapasiteye sahip aerosol püskürtme sistemleri ve mekanizmalarıyla donatma olasılığı hakkında bilgi talep ettiğini doğruladık." dedi. General Kirillov, biyolojik silah kullanılma ihtimalinin büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

General Kirillov, ABD'nin biyolojik silah patentini Ukrayna'ya verdiğini de iddia etti.

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