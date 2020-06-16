Rusya Savunma Bakanlığı aşının insanlar üzerinde teste başlayacağını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada koronavirüse karşı geliştirilen aşının gönüllüler üzerindeki testlerinin çok yakında başlayacağı, Ulusal Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi uzmanlarının testlerin başlaması için hazırlıklarını tamamlama aşamasında olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanlığı, Ulusal Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ile birlikte, yeni tip kornavirüse karşı geliştirilen aşının gönüllüler üzerindeki terslerinin başlaması için hazırlıklarını tamamlıyor. İki haftalık karantinanın bitmesiyle, önümüzdeki günlerde aşı ilk gönüllü grubu üzerinde denenecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada denemenin başlıca amacının aşının güvenliliği ve içeriğine tolerans gösterilip gösterilemediğini teyit etmek olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Rusya Sağlık Bakanlığı, asker ve sivil gönüllüler üzerinde uygulanacak aşı numuneleri ile ilgili parametrelere onay verdi.

İlk grubun aşılanmasının ardından, sonuçlar doğrultusunda aşının etkisinin ölçülmesi ve antikor geliştirilip geliştirilmediğinin incelenmesi için diğer gönüllülere de aşı yapılacak.

Şu anda test için belirlenen tüm gönüllülerin sağlık durumu iyi ve aralıksız olarak askeri doktorların gözetiminde tutuluyorlar. Tüm gönüllüler, motivasyonlarının yüksek olmasının yanı sıra karantina süreci ve testlerin hazırlık aşamalarını iyi geçiriyorlar.

Koronavirüs testi için seçilen gönüllüler iki gruba ayrılmıştı. Gruplardan ilki askerlerden, ikincisi sivillerden oluşuyor.

Vaka sayısı 8248 arttı

Öte yandan, Rusya koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, ülkedeki vaka sayısı 82 bölgede 8248 arttı. Yeni vakaların 2950’sinde bir semptoma rastlanmadı. Böylece şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 85 bölgede 545 bin 458 oldu.

Yeni vakaların 1416’sı başkent Moskova’da, 694’ü Moskova bölgesinde, 319’u İrkutsk bölgesinde kaydedildi.

Gün içinde 193 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 7284’e yükseldi, iyileşen kişi sayısı da 8767 oldu. Şimdiye kadar 294 bin 306 kişi iyileşti.

Salgının başlamasından bu yana yapılan test sayısının da 15.3 milyon olduğu belirtildi.

Öte yandan dün 8246 vaka kaydedilmişti, bu mayıs başından beri kaydedilen en düşük günlük vaka sayısıydı.