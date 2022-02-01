Rusya savaşa mı giriyor? Putin'den flaş sözler

Rusya ile Ukrayna son dönemlerde yaşanan gerilimin ardından savaşın eşiğine geldi.

İki ülke arasındaki gerginliğin azaltılması için devreye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi.

Erdoğan önce Ukrayna'yı ziyaret edecek daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'de konuk edecek.

Tüm bu gelişmeler devam ederken ajanslar Putin'in açıklamalarını son dakika koduyla duyurdu.

İşte Putin'ın sıcak açıklamaları:

“(ABD’nin güvenlik garantilerine yanıtında) Rusya’nın ana endişelerinin göz ardı edildiği görülüyor.

Batı'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere yanıtında, Rusya açısından üç kilit unsuru göremiyoruz.

NATO, ülkelerin seçme özgürlüğüne işaret ediyor ancak birinin güvenliğini, bir diğeri pahasına güçlendiremezsiniz

(Rusya’nın ABD'ye yanıtı) Kolay olmayacak ama bir karar alacağız. Bugün nasıl bir yanıt olacağını söylemeye hazır değilim”