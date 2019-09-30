0553 313 94 23

Rusya, sakladığı kıtalararası füzeyi fırlattı!

Rusya, ABD ve NATO'nun karşı çıktığı roketini test amacı ile Topol-M silosundan çıkararak ateşledi. İki ülkenin karşılıklı olarak INF'den çekilmesinden sonra ilk füze denemesi ABD'den gelmişti. Rusya'nın füze denemesi ise ABD'ye misilleme olarak algılandı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 23:45
Rusya, sakladığı kıtalararası füzeyi fırlattı!

Rusya ve ABD'nin karşılıklı olarak çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan sonra ABD tarafından 500 kilometre hedefli füze denemesi gerçekleşmişti. Rusya'nın yakın zamanda geliştirdiği ve başta ABD ve NATO olmak üzere birçok ülke tarafından kaygıyla karşılanan Topol-M kıtalararası balistik füzesi test amacı ile ateşlendi. Rusya anlaşmanın sona ermesinden sonra en ciddi denemesini gerçekleştirmiş oldu.

İlk kez ateşlendi

Rus silahlı kuvvetlerinin Taman Füze Tümeni'ne bağlı Tatishchevo füze birimi tarafından 2012 yılında ülkenin bilinmeyen bir yerinde konuşlandırılan Topol füzeleri yerin 30 metre derinindeki silosundan çıkarılarak ilk kez ateşlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı yazılı açıklama yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ateşlenen füzenin fırlatılmasının sebebi olarak "füze kompleksinin tüm özelliklerinin çalışıp çalışmadığını doğrulamak" olarak gösterdi. Açıklamada roket sistemlerinin tüm komplekslerinin çalıştığına dair doğrulama alındığını, roketin ise Rusya'nın uzak doğusunda bulunan Kamçatka adasındaki hedefini tam zamanında ve tam isabetle vurduğu belirtildi.

ABD'den sonra Rusya da silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi
Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz Temmuz ayında Topol füzesini başarıyla test ettiğini açıklamış fakat bu denemeye dair görüntü paylaşmamıştı. Rusya böylelikle merak edilen füzenin ateşlenme görüntülerini paylaştı.

ABD'den sonra Rusya da silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 23:45
  1. Taman Füze Tümeni
  2. Tatishchevo füze birimi
  3. ABD
  4. NATO
  5. Rusya
  6. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması
  7. Topol-M kıtalararası balistik füzesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Annesinin mezarı başında acı olay!
    1. Annesinin mezarı başında acı olay!
    2. ABD'den kriz çıkartacak adım! Rus..
    3. ABD'den bazı Rus teknoloji firmaları..
    4. Rusya, sakladığı kıtalararası füzeyi..
    5. Faruk Çelik'ten Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    6. Genk Napoli maçını şifresiz nasıl..
    7. Genk Napoli maçı ne zaman saat kaçta..
    8. Atalanta Shakhtar Donetsk maçını..
    9. Sumudica: Sahaya çıkıp gol atacak..
    10. Atalanta Shakhtar Donetsk maçı ne..
    11. Juventus Bayer Leverkusen maçını..
    12. Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya..
    13. AFAD'dan Ekrem İmamoğlu'na toplanma..
    14. Juventus Bayer Leverkusen maçı ne..
    15. İstihare namazı ve duası nasıldır?
    16. İstihareye neden yatılır?
    17. Resmi site duyurdu: Ayrılıktan vazgeçtik
    18. Asperger Sendromu nedir? Asperger..
    19. Donald Trump halkı tehdit etti:..
    20. Asperger Sendromu tanısı nasıl..
    21. Cumhurbaşkanlığı Senfoni..
    22. Real Madrid Club Brugge maçını..
    23. Real Madrid Club Brugge maçı ne zaman..
    24. İyi parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu..
    25. Tottenham Bayern Münih maçını şifresiz..
    26. Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman..
    27. Prens Selman'dan 'Cemal Kaşıkçı'..
    28. 5 günde 6 kilo verdiren portakal..
    29. Arda Turan maçı tribünden izledi!..
    30. Süper Lig puan durumu ve analizi! 6...
    Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi askerini esir aldık!
    Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi askerini esir aldık!
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!