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Rusya: S-400'leri Türk topraklarına...

Rusya, Türkiye ile yapılan S-400 füze savunma sistemini anlaşması kapsamında kontratın ikinci kısmı olan S-400'lerin Türk topraklarına yerleştirilmesinin görüşüldüğünü açıkladı.

27 Nisan 2018 Cuma 10:52
Rusya: S-400'leri Türk topraklarına...

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatlarına ilişkin kontratın silahın gönderilmesi ve kompleksin parçalarının Türk topraklarında yerleştirilmesi olmak üzere iki aşamadan oluştuğunu ve ikinci aşamanın görüşüldüğünü bildirdi.

"TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİNİN GELİŞİMİNİ İLGİLENDİREN GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜLÜYOR"

Şugayev "Ulusal Savunma" dergisine yaptığı açıklamada, "Bugün biz bu sistemin sevkiyatlarını görüşüyoruz. Şu anda bu teknik aracın gönderilmesinin yanı sıra yerel uzmanların eğitimini de kapsayan aşamadır. Fakat artık projenin ikinci kısmı olan teknolojik işbirliğinin gelişimini ilgilendiren görüşmeler yürütülüyor. Türk partnerlerimiz tarafından bu sistemin elementlerinin Türkiye topraklarında üretimine geçilmesine ilişkin inisiyatif sunuldu" dedi.

 

 

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 10:52
  1. S-400 füzeleri
  2. Dmitriy Şugayev

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