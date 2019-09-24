Rusya ‘resmen kayıp’ dedi! Casustan haber alınamıyor

2017’de Karadağ’da ailesiyle gittiği tatilden bu yana kendisinden haber alınamayan Oleg Smolenkov’un ABD’ye kaçırıldığı öne sürülüyor.

RIA haber ajansı, Rusya İçişleri Bakanlığı veri tabanının, Smolenkov’un kayıp olduğunu ilan ettiğini ve bakanlığın bu kişiyi aradığını gösterdiğini aktardı.

Reuters’a konuşan iki kaynak, ABD basınında yer alan ve Rus hükümeti içindeki CIA muhbirinin 2017’de bulunduğu yerden çıkarılarak ABD’ye götürüldüğü haberlerini doğruladı.

Rus gazetesi Kommersant’a göre Smolenkov en son 2017’de eşi Antonia ve üç çocuğuyla birlikte tatile gittiği Karabağ’da görülmüştü.

Amerikan basınında çıkan haberlerde söz konusu muhbir, “üst düzey CIA kaynağı” olarak tanımlanıyor.

Kremlin yetkilileri, Smolenkov’un Rusya devlet başkanlığı yönetiminde çalıştığını ancak kıdemli bir görevli olmadığını ve işine 2016-2017 döneminde son verildiğini kaydetmişti.

Rusya çağrı yapmıştı

Rus medyasında Virginia eyaletine bağlı Stafford’da bu isimde birine ait olduğu belirtilen evle ilgili haberlerin yer alması sonrası Rusya, Interpol aracılığıyla ABD’ye çağrıda bulunarak, Smolenkov’un nerede olduğu hakkında bilgi paylaşmasını istemişti.

RIA’nın haberine göre evin yer aldığı bölgede ABD ordusu ve FBI personelinden birçok kişi ikamet ediyor.

Rus haber ajansı Interfax 13 Eylül tarihli haberinde, “devlet başkanlığı yönetimi çalışanlarının Karadağ’a seyahatini yasaklayan kuralı” ihlal eden Smolenkov’un bu Balkan ülkesi üzerinden kaçmasına izin veren yetkililerin kovulduğunu duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Oleg Smolenkov’un çalıştığı süre zarfında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e erişiminin olmadığını açıklamıştı.