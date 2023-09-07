Rusya pes etti! Türkiye'den satın almaya başladı

Rusya’da araştırmalar, şirketlerin giderek yerli üretim araçlarını daha fazla tercih ettiklerini gösteriyor.

Türkrus'ta yer alan haberde, "Rus şirketlerinin Türk malı makine alımında büyük artış" denildi.



Diğer yandan yaptırımlar, Rus işletmelerinin Türk, Çin ve Hindistan malı makinelere de talebini artırdı.



Gaydar Enstitüsü’nün anketine göre, ithal makine satın almak istediğini belirten şirket temsilcilerinin oranı yüzde 9 ile rekor seviyeye geriledi.



Rusya’daki işletmelerin ABD ve Japonya’dan yaptıkları makine siparişleri yüzde 14 azalırken, Türkiye, Çin ve Hindistan’dan yapılan ithalatlarda ise büyük artış kaydedildi.