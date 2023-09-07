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Ekonomi Rusya pes etti! Türkiye'den satın almaya başladı
Ekonomi

Rusya pes etti! Türkiye'den satın almaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 10:53:00 -
Rusya pes etti! Türkiye'den satın almaya başladı

Ukrayna ile yürütülen savaş nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kalan Rusya, Türk malı makinelere ilgi göstermeye başladı.

Rusya’da araştırmalar, şirketlerin giderek yerli üretim araçlarını daha fazla tercih ettiklerini gösteriyor.

Türkrus'ta yer alan haberde, "Rus şirketlerinin Türk malı makine alımında büyük artış" denildi.

Diğer yandan yaptırımlar, Rus işletmelerinin Türk, Çin ve Hindistan malı makinelere de talebini artırdı.

Gaydar Enstitüsü’nün anketine göre, ithal makine satın almak istediğini belirten şirket temsilcilerinin oranı yüzde 9 ile rekor seviyeye geriledi.

Rusya’daki işletmelerin ABD ve Japonya’dan yaptıkları makine siparişleri yüzde 14 azalırken, Türkiye, Çin ve Hindistan’dan yapılan ithalatlarda ise büyük artış kaydedildi.

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