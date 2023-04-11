Rusya pazarında Türkiye risk analizi: Türk otelcileri bekleyen tehlike! Türkiye’ye tehdit gibi uyarı

Rusya turizm pazarının önde gelen tur operatörlerinden elde edilen verilere göre Türkiye, mayıs tatili satışlarında en fazla talep gören yurt dışı destinasyonu. Mevcut durumda tur operatörlerinin yaptığı toplam satış içinde Türkiye'nin payı yüzde 23-51 arasında değişiyor. En çok satış yapılan diğer ülkeler ise Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland olarak sıralanıyor.

Ancak şu anda satışların fazla parlak olmadığı, turistlerin Türkiye paket tatili almayı sonuna kadar ertelediği ifade ediliyor.

Mayıs satışlarının büyük kısmı kalkışa 1-2 hafta kala yapılacak

Piyasa oyuncularına göre mevcut durum, başka şeylerin yanında, Rusya'nın değişik bölgelerinden Antalya'ya charter uçuşlarının mevcudiyeti ile ilgili.

Haftaya zirveye ulaşır

Piyasadaki bazı oyuncuların satışlarında şu anda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır lider durumda. Ancak uzmanlar, Türkiye'ye dönük mayıs tatili satışlarının haftaya zirveye ulaşmasını bekliyor. Bu nedenle Mısır ve BAE'nin zirvede olduğu tur operatörlerinde de fotoğrafın gelecek hafta değişmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TEZ Tour "Türkiye'ye dönük talep henüz en yüksek seviyesinde değil. Satışların büyük bölümü kalkışa 1-2 hafta kala yapılıyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta rezervasyonlarda artış bekliyoruz." diyor.

Geçen yıla göre yaşanan artışa aldanılmamalı

Antalya'da ise en fazla talebi Alanya'nın gördüğünü kaydeden TEZ Tour, Türkiye turlarında ortalama sürenin ise 7 gece olduğunu, yaz döneminde bu sürenin 10 geceye çıktığı belirtiyor.

Aldıkları rezervasyonların yüzde 90-97'sinin ful paket olduğunu kaydeden TEZ Tour, kalan kısmın ise otelini ve transferini kendi planlayan biletli yolcu olduğuna dikkat çekiyor.

Rusya'dan Türkiye'ye dönük mayıs tatili satışlarında geçen yıla kıyasla yaşanan artışa aldanılmamasını isteyen Rus seyahat uzmanları, geçen yılki satışların Rusya-Ukrayna savaşı ve ulaşım krizi nedeniyle son derece düşük olduğuna dikkat çekti. Şu anda Rusya'da mayıs satışları geçen yılın aynı dönemine göre, tur operatörüne göre farklılık göstermekle birlikte yüzde 20-60'tan 6 kata kadar değişiyor.

Satışlar normal zamanlara göre parlak değil

Geçtiğimiz yılki mayıs tatilinin önünde birkaç caydırıcı faktör olduğunu ifade eden ANEX Tour yetkilileri de Rusya-Ukrayna savaşı ile Rus havacılık sektörüne getirilen yaptırımlara dikkat çekti.

PEGAS Touristik ise Türkiye mayıs tatili satışlarının normal zamanlara göre pek parlak olmadığına dikkat çekiyor. Satış derinliği oluşmadığını belirten PEGAS, satışların ocak-şubat döneminde beklentilerin altında kaldığını, mart ayıyla birlikte toparlanmaya başladığını kaydediyor.

Fun & Sun (Eski adıyla TUI Rusya), Türkiye satışlarının istikrarlı ancak beklenenin biraz altında olduğunu söylüyor. Şirket, satışların geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat arttığını bildiriyor.

Toplam programının 3’te 2’sini mayıs-ekim arasında satacaklar

Turistlerin son dakikaya kadar beklemesinin Türkiye turizmi açısından riskli olduğu, tur operatörlerinin toplam programlarının 3'te 2'sini mayıs-ekim arasındaki dönemde satmak zorunda kalacağı değerlendirmesi yapılıyor. Öyle ki, bazı tur operatörlerinin haziran ayı için aldığı rezervasyon sayısı ayındaki 10 günlük rezervasyon saysından daha fazla.

Haziran ayı için satış derinliği yok

2022 yılında yüzde 30 olan mayıs ayı rezervasyonlarındaki Türkiye payının bu yıl yüzde 51'e yükseldiğini açıklayan Intourist ise, ancak haziran satışalarında liderliği Rusya'nın aldığını, bunun da Türkiye satışlarında derinlik oluşmamasının en net göstergesi olduğunun altını çiziyor.

turizmguncel'in aktardığı haberde: Rus turistlerin sadece jeopolitik belirsizlikler nedeniyle değil, aynı zamanda fiyatların düşeceği beklentisiyle de rezervasyon yapmada acele etmediği düşünülüyor. Bilindiği üzere, Türk otelcilerin Rusya pazarına verdiği fiyatların geçen yıla kıyasla yüzde 30 arttığı, üst segment otellerde bu artışın yüzde 50'yi bulduğu açıklanmış, rublenin değer kaybının da eklenmesiyle Rusların satın alma gücünde gerileme olduğu ifade edilmişti.



İlginizi çekebilir→ Rusya'dan kötü haberi Devlet Başkanı Putin 'Ekonomimize yönelik dış tehlikeler hala var' diyerek duyurdu!→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Suudi Arabistan'dan yeni kritik karar! Resmen onayladı: Çin ile enerji alanında yeni dönemi ilan etti!→ TIKLAYINIZ