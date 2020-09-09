Rusya orayı hedef aldı! Türkiye sınırı yakınlarında savaş uçaklarıyla saldırdılar
Rusya'nın Suriye'de Türkiye sınırları yakınındaki Kobani kentine savaş uçaklarıyla saldırı yaptığı basına yansıdı.
Suriye’den yeni çatışma haberleri gündeme bomba gibi düştü. Rusya bölgedeki bazı silahlı gruplara yönelik saldırılarını sürdürüyor. Birçok Arap sitesi Rusya’nın Suriye’deki özellikle YPG’nin cirit attığı Kobani’ye DAEŞ’e yönelik operasyon düzenlediğini iddia etti.
Rus Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarının rotasını Türkiye sınırı yakınındaki silahlı grupların mevzilerine çevirdi.
Bunun üzerine Lazkiye'nin kuzeydoğu kırsalında bir dizi saldırı düzenlendi.
Lazkiye Valiliği duruma ilişkin rapor yayınladı. Rapora göre, Rus savaş uçaklarının Türkiye sınırı yakınındaki kilit kasaba Kobani’de silahlı grupların mevzilerine saldırmak için harekete geçtiği belirtildi.
Rus Hava Kuvvetleri'nin saldırısı, Suriye Arap Ordusunun Lazkiye'nin kuzeydoğusundaki Jabal Al-Akrad bölgesinde gerçekleştirdiği ağır topçu saldırılarıyla aynı ana denk geldi.
Geçmişte Suriye Arap Ordusunun Kobani’ye düzenlediği saldırılarda ağır kayıplar verdiği bildirilmişti.
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