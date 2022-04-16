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Ekonomi Rusya o ihtiyaçlarını Türkiye'den ithal edecek
Ekonomi

Rusya o ihtiyaçlarını Türkiye'den ithal edecek

​Rus makamlar, Türkiye'de üretilen biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurtların Rusya'ya ithalatındaki kısıtlamaları kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 12:20:00 -
Rusya o ihtiyaçlarını Türkiye'den ithal edecek

Rusya Federasyonu Tüketici Haklarının ve İnsan Refahının Korunması Alanında Federal Denetim Servisi (Rospotrebnadzor), ithalatında kısıtlama bulunan Türkiye menşeli bazı ürünlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Rusya pazarına "kaliteli ve güvenli meyve ve sebze" ürünlerinin tedarikini sağlama konularında Türkiye tarafı ile kapsamlı bir çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada bu çalışma kapsamında biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatındaki kısıtlamaların kaldırılmaya karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ilgili ürünlerden alınan numune sonuçlarının istenilen düzeyde çıkmasıyla kısıtlama kararının kaldırıldığı kaydedildi. (İLKHA)

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