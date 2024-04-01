Rusya-NATO savaşı! Finlandiya harekete geçti... Finlandiyalı general: Gelirlerse katliam yaparız

Rus tanklarının 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaştan önce, Kiev yönetiminin müttefiki Batılı ülkeler yalnızca Javelin gibi tanksavar füzelerini Doğu Avrupa ülkesine gönderdi. İşgal ilerledikçe ABD'nin başını çektiği Batı blokunun Ukrayna'ya sağladığı silah çeşitliliği arttı. ABD'nin 2022 ilkbaharında orta menzilli güdümlü çoklu roket sistemi HIMARS'ı Ukrayna'ya vermesi, Rus işgalini durdurup savaşın kaderini değiştirdi. Doğu ve güney cephelerindeki Rus ilerleyişi engellenirken, Ukraynalılar yaz mevsiminin sonunda karşı taarruza geçip ülkenin en büyük ikinci şehri Harkov'un çevresini ve güneydeki stratejik kent Herson'u işgalden kurtarmayı başardı.

Karşı taarruzda yaşanan bozguna Vladimir Putin'in yanıtı Ukrayna'nın kritik altyapı tesislerine füze yağdırmak oldu. İran üretimi Şahid-136 kamikaze silahlı insansız hava araçlarının da ilk kez Kiev semalarında göründüğü saldırı dalgası, aynı yılın kış mevsimine girilirken Ukrayna'ya Patriot ve diğer Batılı hava savunma sistemlerinin verilmesinin önünü açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna savaşında yenilmesinin Avrupa'nın güvenliği için hayati önem taşıdığını söyledi. Macron, Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım gönderilmesini görüşmek için bir araya getirdiği Avrupalı liderlerle Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda ise fikir birliğine varılamadığını söyledi. Macron, "Ancak hiçbir seçenek göz ardı edilmemeli. Rusya'nın kazanmaması için gereken her şeyi yapacağız" dedi.

"KATLİAM OLUR"

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin onayı üzerine NATO'ya katılan Finlandiya'da ise adeta bir savaş hazırlığı yaşanıyor. Laponya Sınır Muhafızları ile Rus ordusu arasında yalnızca 32 kilometrelik bir ormanın bulunduğu alan "Kuzey Kutbu'nun Sparta'sı" olarak adlandırılıyor.

Finlandiya ordusunda eski bir general olan ve şimdilerde milletvekilliği yapan Pekka Toveri The Sun'a, Putin'in ordusunun Finlandiya'ya olası bir saldırısı sonrası bölgede bir Rus katliamının yaşanacağını öne sürdü ve "Rusya ile uzun bir sınırımız olmasına rağmen onu askeri saldırılara karşı koruma konusunda inanılmaz bir yeteneğimiz var" dedi.

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